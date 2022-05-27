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فيديو: شبان يتصدون لمحاولة مستوطن رفع علم "إسرائيل" في القدس

الجمعة 27 مايو 2022 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: شبان يتصدون لمحاولة مستوطن رفع علم "إسرائيل" في القدس



القدس المحتلة/سما/

تصدى شبان فلسطينيون، اليوم الجمعة، لمحاولة مستوطن رفع علم "إسرائيل" في باب السلسلة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطن استبق توافد المصلين إلى المسجد الأقصى وتواجد في البلدة القديمة مع علم الاحتلال الذي قام برفعه بهدف استفزاز المصلين والفلسطينيين خلال توجههم للأقصى لأداء صلاة الجمعة ظهر اليوم.

واندلعت في أعقاب ذلك مناوشات نتيجة لتصدي شبان للمستوطن الذي رفع علم الاحتلال في باب السلسلة فيما تم رشق المستوطن بالأحذية وبعض الزجاجات الفارغة في الوقت الذي تدخلت فيه قوات الاحتلال المتواجد لحماية المستوطن.

ويستعد آلاف المستوطنين للمشاركة في مسيرة الأعلام المزمع تنفيذها يوم الأحد المقبل 29 مايو 2022 فيما يعرف بيوم "توحيد القدس" بالتزامن مع دعوات رسمية وشعبية فلسطينية للتصدي لهذه المسيرة والوقوف في وجهها.

وحذرت  الفصائل الفلسطينية  من التداعيات المترتبة على مسيرة الأعلام التي سينظمها المستوطنون مرورا بالمسجد الأقصى الاثنين المقبل، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بمنجزات معركة "سيف القدس".

والأربعاء، قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، قرر السماح لمسيرة الأعلام المقرر تنظيمها في 29 أيار/ مايو الجاري بالمرور عبر باب العامود، بمدينة القدس المحتلة.


وقرر "بارليف" قبول توصية الشرطة بإقامة "مسيرة الأعلام"، التي تنطلق من القدس عبر باب العامود ومنها إلى شارع هاجي (طريق الواد) داخل أسوار البلدة القديمة بالقدس إلى حائط البراق.
 

والعام الماضي، نظم الآلاف من المتطرفين اليهود المسيرة التي يحملون خلالها الأعلام الإسرائيلية، واقتحموا منطقة باب العامود، أحد أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، مرددين هتاف "الموت للعرب"، قبل أن يتوجهوا نحو "حائط البراق".


وفي أيار/ مايو 2021، تسببت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، وحي الشيخ جرّاح بالقدس، في اندلاع مواجهة عسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل في غزة، استمرت 11 يوما.

#القدس #باب السلسلة

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