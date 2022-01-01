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وزيرة الداخلية الألمانية تتوجه الى "اسرائيل"

الجمعة 27 مايو 2022 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الداخلية الألمانية تتوجه الى "اسرائيل"



د ب أ/سما/

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التوجه إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، بحسب ما أعلنته الوزارة اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أن فيزر، التي تنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتز الاشتراكي الديمقراطي، ستجري محادثات خلال الزيارة تتعلق بقضايا الأمن العام والأمن السيبراني و"مكافحة معاداة السامية".

كما تعتزم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال التدريب الشرطي.

ومن المقرر أيضا أن تجري فيزر محادثات مع نائب وزير الدفاع الإسرائيلي الون شوستر حول مكافحة تمويل الإرهاب والتعاون في مجال الحماية المدنية.

وذكرت الوزارة أن فيزر ستجري محادثات صباح يوم الأربعاء المقبل مع الإدارة الإسرائيلية للأمن السيبراني لبحث سبل التعاون بين البلدين في هذا المجال.

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