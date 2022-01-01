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الرئيس يستقبل رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط

الجمعة 27 مايو 2022 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط



رام الله / سما /

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الجمعة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيسة منظمة كنائس من أجل الشرق الأوسط القسيسة الدكتورة ماي كانون، ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.

وأطلعت القسيسة كانون سيادة الرئيس على نشاطات منظمتها ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة لدعمها من أجل مساندة كنائس فلسطين والوجود المسيحي في القدس وفلسطين، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين.

من جانبه، شكر سيادة الرئيس محمود عباس القسيسة كانون على مواقف منظمتها والجهود الكبيرة التي تقوم بها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال والصمود والبقاء على أرضه، والحفاظ على الوجود المسيحي ودعم الكنائس في فلسطين، وأطلعها على آخر المستجدات والاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأهمية العمل من أجل وقف هذه الاعتداءات ووقف أعمال التطهير العرقي والتمييز العنصري.

وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، والناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

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