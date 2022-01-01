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الجهاد الاسلامي تشيد بإقرار العراق على قانون تجريم التطبيع مع "اسرائيل"

الجمعة 27 مايو 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تشيد بإقرار العراق على قانون تجريم التطبيع مع "اسرائيل"



غزة/سما/

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالموقف التاريخي الأصيل للبرلمان العراقي الذي أجمع على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني وأقر قانون تجريم التطبيع واعتباره خيانة عظمى.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يمثل دعماً للقضية الفلسطينية، ويقطع الطريق على محاولات العدو اختراق مزيد من العواصم العربية بالتطبيع وإقامة التحالفات التي تهدد أمن واستقرار أمتنا.


 

 
 ووجهت الحركة التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف القومي المشرف، داعية شعوب الأمة وأحرارها للوقف في وجه التطبيع وتجريم المطبعين.

وأمس الخميس، صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع "إسرائيل" وسط أجواء احتفالية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن التصويت على هذا القانون المقدم من اللجنة القانونية تم بإجماع الحاضرين.

وأضافت أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع "الكيان الصهيوني" المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه.

#الجهاد الاسلامي #العراق

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