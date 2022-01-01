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جيش الاحتلال يعلن إنتهاء الأسبوع الثالث من مناورات "عربات النار"

الجمعة 27 مايو 2022 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن إنتهاء الأسبوع الثالث من مناورات "عربات النار"



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، إنتهاء الأسبوع الثالث من مناورات "عربات النار"، التي تقول إنها "تحاكي سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع".

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "تدربت قوات الجيش خلال الأسبوع الثالث على التعامل مع التحديات والأحداث المستحدثة في عدة جبهات مختلفة في آن واحد، مع التركيز على الجبهة الشمالية"، مشيرا إلى تنفيذ"سلاح الجو خلال الأسبوع تمرين (السهم الفتاك) الذي شاركت فيه جميع وحدات وتشكيلات سلاح الجو - الطائرات المقاتلة والنقل والمسيرات بدون طيار والمروحيات والدفاع الجوي والقوات الخاصة لسلاح الجو لمحاكاة القتال في المنطقة الشمالية بالإضافة إلى التعامل مع جبهات أخرى".

وأضاف: "في البحر تم التدرب على محاكاة عدد من الأحداث تضمنت سيناريوهات إنقاذ ومساندة نيرانية من البحر وإحباط محاولات التسلل وتفعيل النيران بالاضافة الى تشخيص استخباري سريع للأهداف المعادية واستهدافها والتعامل مع الظروف البحرية المعقدة".

#جيش الاحتلال الاسرائيلي

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