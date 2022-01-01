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بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا

الجمعة 27 مايو 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت: مسيرة الأعلام ستجري وفق مسارها المخطط لها..وغانتس: حماس لن تهدد سيادتنا



القدس المحتلة/سما/

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ، اليوم الجمعة، أن "مسيرة الأعلام ستجري يوم الأحد المقبل وفق مسارها المخطط لها".

وقال مكتب  بينيت :"أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم مشاورات هاتفية لتقييم الأوضاع مع وزير الأمن الداخلي ومفتش الشرطة وقائد شرطة القدس والسكرتير العسكري ومسؤولين آخرين كبار،  عشية حلول يوم القدس وإقامة مسيرة الأعلام يوم الأحد، واطلع على استعدادات الشرطة، حيث تم التشديد على الجهود الاستخبارية وتعزيز القوات المنتشرة".

وأضاف "هذا وأكد رئيس الوزراء على أن مسيرة الأعلام ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده "تنهي عند حائط البراق دون المرور في الحرم الشريف" و سيتم عقد جلسات لتقييم الوضع وإجراء مشاورات بهذا الشأن بشكل مستمر على جميع المستويات خلال نهاية الأسبوع ويوم الأحد."

وذكرت القناة 12 العبرية بأن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس صرح  قبيل "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في القدس بأن "حماس لن تهدد سيادتنا، لقد أطلقت العام الماضي صواريخ وندمت".

ودعا غانتس، إلى تجنب أي استفزازات في مدينة القدس، مؤكداً استعداد الشرطة الإسرائيلية لمسيرة الأعلام يوم الأحد .

وقال "الشرطة الإسرائيلية موجودة لمنع الناس من إحداث احتكاك متعمد".

وأضاف " ليس لدينا نية لانتهاك أي وضع قائم في الحرم القدسي".

#مسيرة الاعلام

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