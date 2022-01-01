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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا بنابلس

الجمعة 27 مايو 2022 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا بنابلس



نابلس/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبها.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل لـ "وفا"، بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني، و21 بالاختناق، وواحد بحروق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن.

وأضاف جبريل بأن اثنين من المواطنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، و14 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

#نابلس #بيت دجن

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