الاحتلال يغلق مداخل بيت أمر لتأمين مسيرة للمستوطنين

الخليل/سما/

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مداخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، لتأمين مسيرة دراجات للمستوطنين.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل البلدة والطرق المؤدية إلى شارع الخليل- القدس، لتأمين المسيرة التي انطلقت من مستوطنة "كريات اربع" باتجاه مدينة القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف عوض أن المستوطنين رددوا الهتافات المعادية للفلسطينيين والعرب.

وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة الخليل بالمكعبات الإسمنتية.

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