رام الله/سما/

تصدر تسلم الرئيس محمود عباس ملف التحقيق باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الجمعة، والذي أكد أن الشهيدة استهدفت قصدا برصاص قناص في جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم ملف التحقيق الخاص باغتيال الصحفية أبو عاقلة: استهدفت عمدا برصاص قناص في جيش الاحتلال

- الخطيب: المقذوف الناري الذي قتل الشهيدة من المقذوفات السريعة وخارق للدروع

- أبو ردينة: القيادة ستلاحق القتلة والجناة ولن تمر هذه الجرائم بلا عقاب

- الرئيس يصدر قراراً بتكليف حسين الشيخ بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة

- الاتحاد الأوروبي يطالب بفتح تحقيق في جريمة قتل الفتى غيث يامين

- مستوطنون يهاجمون برقة والاحتلال يدخل آليات ثقيلة إلى ساحات الحرم الإبراهيمي

- الرئاسة تؤكد دعمها لحقوق الأسرى وتطالب إسرائيل بإنهاء سياساتها التعسفية وغير القانونية بحقهم

- إجماع في مجلس الأمن على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في استشهاد شيرين أبو عاقلة

- انتخاب فلسطين عضوا في لجنة الأقليات باتحاد مجالس الدول الأعضاء في "التعاون الإسلامي"

"الأيام":

- تحقيق النيابة الفلسطينية: جيش الاحتلال استهدف شيرين عمدًا برصاصه وقتلها

- الرئيس يتسلم ملف التحقيق

- إجماع بمجلس الأمن على أهمية إجراء تحقيق محايد في الاغتيال

- "الجزيرة" تقرر رفع ملف اغتيال شيرين إلى "الجنائية الدولية"

- الاحتلال يواصل تغيير معالم الحرم الإبراهيمي ثالث إصابات في اعتداء مستوطنين على برقة

- جيش الاحتلال يرفض توفير الحماية لمسيرة "السلام الآن" إلى بؤرة "حومش"

- الاحتلال يواصل تغيير معالم الحرم الإبراهيمي

- ثلاث إصابات في اعتداء مستوطنين على برقة

- استطلاع: الأميركيون تحت سن 30 عاما يميلون أكثر للفلسطينيين

"القدس":

- التحقيق الرسمي باستشهاد أبو عاقلة يثبت استهدافها برصاص "روجر" من قبل قناص إسرائيلي

- هدم وتجريف جنوب بيت لحم وإغلاق مداخل حوارة وإصابات في هجوم للمستوطنين على برقة

- الرئيس يكلف حسين الشيخ بمهام امين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة

- إجماع في مجلس الأمن على ضرورة إجراء تحقيق شفاف في استشهاد شيرين أبو عاقلة

- مجلس النواب العراقي يصوت بالإجماع على مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال

- 281 مستوطنا و3985 سائحا من يهود العالم يقتحمون الأقصى

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