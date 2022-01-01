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لواء احتياط اسرائيلي حول مسيرة الاعلام : " لا خوف من غزة "

الجمعة 27 مايو 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لواء احتياط اسرائيلي حول مسيرة الاعلام : " لا خوف من غزة "



القدس المحتلة / سما /

قال اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي عاموس يادلين، صباح اليوم الجمعة، إنه لا خوف من التصعيد أو إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ، وذلك قبيل مسيرة الأعلام الإسرائيلية المنوي إقامتها في مدينة القدس الأحد المقبل.
 
وأضاف يادلين في حديث لإذاعة fm103 العبرية، أن ما سيجري "ليس مثل ما حدث العام الماضي عندما اجتمعت احداث رمضان والشيخ جراح وإلغاء الانتخابات الفلسطينية ومسيرة الأعلام التي أدت في النهاية إلى عملية حارس الأسوار".
 
بدورها قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية صباح اليوم، إن سياسة الحكومة الإسرائيلية حالياً هي عدم الرضوخ لأي تهديد من المنظمات في قطاع غزة.
 
وأضافت الصحيفة، أن آخر ما يحتاجه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت هو فقدان السيطرة على الأوضاع أثناء مسيرة الأعلام وتدهور الوضع الأمني الذي سيؤثر على استقرار الائتلاف الحكومي في ظل تحذيرات أعضاء كنيست عرب من الموحدة وميرتس من نتائج تأثيرات المسيرة.
 
وأشارت إلى أنه من أجل تخفيف الضغط أرسل قادة الائتلاف رسالة لأعضاء الكنيست وخاصة العرب من الموحدة تحثهم على تهدئة الأوضاع.

من جانبها قالت قناة 12 العبرية ان اسرائيل نقلت رسالة الى حماس عبر الوسطاء ان مسيرة الاعلام ستسير وفق مسارها حتى ولو كان ذلك على حساب التصعيد الامني وانها سترد بقوة حادة على اي تصعيد.

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