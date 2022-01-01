الدعاليس يتوجه إلى مصر لبحث عدة ملفات هامة

غزة/ سما /

توجه عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، مساء أمس الخميس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة تم الترتيب لها مسبقا، لبحث عدد من الملفات الهامة مع الجانب المصري.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، أن هذه الزيارة تعد استكمالاً للزيارة الأولى التي تمت في شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي على رأس وفد حكومي واقتصادي وجرى خلالها الإتفاق على العديد من التفاهمات، التي سيتم متابعة تنفيذها والسعي لإزالة أية عقبات تعترض طريقها.



وأضاف المكتب: تأتي قضايا التبادل التجاري وقضايا الاعمار وآليات وعمل معبر رفح البري في طليعة الملفات المنوي بحثها مع جهات الاختصاص بالجانب المصري، إضافة لعدد من الملفات الأخرى.



وأكد على عمق العلاقة المشتركة مع المصريين، وتقديره وشكره البالغ لدورهم في التخفيف عن أهالي في قطاع غزة، معربًا عن أمله أن تسفر الزيارة عن تعزيز الجهود المشتركة وتسريع إنجاز الملفات التي جرى التفاهم حولها سابقًا، ودعم الرؤية الخاصة بعملية إعادة إعمار قطاع غزة.