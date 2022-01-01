لهذا السبب.. اسرائيل تحذر رعاياها بتجنب السفر للإمارات والبحرين

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية ستوصي قريبا الإسرائيليين بتجنب السفر الى الإمارات والبحرين، واتخاذ احتياطات خلال الإقامة في أذربيجان لأنها دول مجاورة لإيران.

وأوضحت القناة أن القرار سيكون على خلفية تسريبات بوقوف إسرائيل وراء اغتيال العقيد في الحرس الثوري الإيراني، صياد خدايي، مؤخرا داخل إيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها وراء الاغتيال، حيث من المقرر إصدار تحذير بسفر الإسرائيليين إلى الدول المجاورة لإيران.

ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله :" لا توجد مؤشرات استخباراتية واضحة، هناك تحذيرات من إلحاق الأذى بالإسرائيليين.. لن نرفع تحذير السفر من الناحية العملية، ستكون التوصية في أذربيجان هي اتخاذ مزيد من الاحتياطات، ولكن في البحرين والإمارات العربية المتحدة ستكون هناك توصية بتجنب السفر غير الضروري، بسبب وجود البنية التحتية الإرهابية في تلك البلدان"، بحسب وصفه.