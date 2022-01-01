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مصرع شابين بانقلاب دراجة نارية في يافا

الجمعة 27 مايو 2022 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابين بانقلاب دراجة نارية في يافا



القدس المحتلة / سما /

لقي شابان يبلغان من العمر (19 و22 عاما)، مصرعيهما في حادث انقلاب دراجة نارية في مدينة يافا، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "في الساعة 03:36، تلقينا في مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة 'دان' بلاغا حول حادث بين دراجة نارية ودراجة هوائية، في شارع 'يفيت' في يافا. وقدم المسعفون والمضمدون الرعاية الطبية لمصابين، ونقلوهما إلى مستشفى 'فولفسون' في حالة خطيرة للغاية وفاقدا للوعي، مع إصابات متعددة".

واضطر الأطباء في المستشفى لإقرار وفاة الشابين، في وقت لاحق، بعد أن حاولوا إنقاذ حياتهما، لكن دون جدوى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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