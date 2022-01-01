  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين وتحذير من التعرض لأشعة الشمس

الجمعة 27 مايو 2022 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الإثنين وتحذير من التعرض لأشعة الشمس



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبراً في بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا نهارا دافئا ليلا فوق معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس يصدر قرارا بتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب ..

تدمير 80 موقعا في انحاء الدولة العبرية وسيناريو انضمام غزة للمعارك

الإعلام العبري يكشف عن لقاء سيجمع الرئيس عباس بوزير الجيش الإسرائيلي لبحث هذه القضايا ..

الميادين تكشف عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين المقاومة والاحتلال عبر الوسطاء

صحيفة: المقاومة بغزة رفعت حالة التأهب وأتمت استعداداتها لدخول معركة جديدة

الجنود نائمون.. اذاعة عبرية تكشف عن حدث أمني "مثير" داخل ثكنة للاحتلال

تقدير موقف اسرائيل من مسيرة الاعلام حتى هذه اللحظة...

الأخبار الرئيسية

"CNN" الأمريكية تنشر التفاصيل الكاملة للتحقيق بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة

تدمير 80 موقعا في انحاء الدولة العبرية وسيناريو انضمام غزة للمعارك

الفصائل والغرفة المشتركة بغزة تعلن الاستنفار العام وتحذر من اقتحام الاقصى عبر مسيرة الاعلام

سفير اميركا في إسرائيل :مسيرة الأعلام قد تؤدي إلى تفجير الاوضاع في القدس والمناطق الفلسطينية

مسيرة

أمريكا تطالب إسرائيل بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام

الاتصالات الفلسطينية