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غزة: حكم بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل شقيقه في رفح جنوب القطاع

الخميس 26 مايو 2022 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: حكم بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل شقيقه في رفح جنوب القطاع



غزة / سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بالإجماع حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على متهم أدين بتهمة القتل قصداً استناداً لمواد القانون.
وأدانت هيئة الجنايات المتهم (أ/ب)، بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل شقيقه المجني عليه "أسامة إبراهيم برهوم"، وحكمت بمعاقبته بالإعدام شنقاً حتى الموت، وذلك عن تهمة القتل قصداً، وحمل سكين استنادًا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، وقد جاء الحكم بناءً على أدلة الإثبات من خلال تقديم النيابة العامة كامل بيناتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم، وبعد إتاحة الفرصة وإعطاء المتهم حقه في الدفاع وتقديم البينات، وسماع مرافعات محاميه.
وكان المتهم قتل قصدًا شقيقه المجني عليه "أسامة برهوم " بتاريخ 02/03/2020م، وذلك بطعنه عدة طعنات في الصدر مما أدى لنزيف دموي حاد توفى على إثره كما هو موضح ومبين تفصيلاً في تقرير الطب الشرعي (الصفة التشريحية) وذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

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