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دحلان: إصرار الاحتلال على تنفيذ مخطط مسيرة الأعلام نسف للتهدئة وتفجير للميدان

الخميس 26 مايو 2022 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: إصرار الاحتلال على تنفيذ مخطط مسيرة الأعلام نسف للتهدئة وتفجير للميدان



القدس المحتلة / سما /

 

أكد محمد دحلان قائد تيار اللإصلاح الديمقراطي أن إصرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخطط مسيرة الأعلام الإسرائيلية، هو استفزاز خطير لمشاعر أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وتجاوز للخطوط الحمراء، ونسف لكل جهود تهدئة الموقف، وتفجير للمشهد الميداني المشتعل أصلاً بسبب استمرار الاحتلال.

ودعا دحلان أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة والضفة الغربية وأراضي 1948، للتصدي لهذه المسيرة ورفع الأعلام الفلسطينية، في ظل صمتٍ دوليٍ مريبٍ وعاجزٍ عن لجم الاحتلال عن تنفيذ مخططاته في القدس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وعمليات القتل اليومي ومصادرة الأراضي والتعدي على المقدسات.

وطالب جميع الوسطاء والأطراف الفاعلة بالتدخل وتحمل مسؤولياتها لوضع حدٍ لممارسات الاحتلال، والتي قد تدخل المنطقة بأكملها في دوامةٍ من الدماء تتحمل حكومة الاحتلال تبعاتها وتداعياتها.

 
 
#دحلان مسيرة الاعلام #دحلان التهدئة

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