الامن التركي يعتقل زعيم "داعش" الجديد في إسطنبول

وكالات - سما-

قال مسؤولون أتراك اليوم، الخميس، إن قوات شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت زعيم تنظيم "داعش" الجديد، أبو الحسن القرشي، خلال مداهمة أمنية قامت بها مؤخرًا في إسطنبول.

وأضاف المسؤولون أن عناصر شرطة مكافحة الإرهاب، وعملاء استخبارات اعتقلوا رجلاً يعتقدون أنه قاد التنظيم منذ مقتل قائده السابق، أبو إبراهيم القرشي، في عملية أميركية في سورية، في شباط/فبراير الماضي، حسبما نقل عنهم موقع "أودا تي في" الإخباري التركي.

وتابع المسؤولون أنه تم إبلاغ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، باعتقال زعيم "داعش"، وأنه يتوقع أن يعلن إردوغان عن الاعتقال خلال الأيام المقبل، وفقا لموقع "أودا تي في".

وأشار المسؤولون إلى أن زعيم "داعش" اعتقل بعد مراقبة الشرطة فترة طويلة لمنزل كان يقيم فيه، دون إطلاق نار أثناء المداهمة. لكن الموقع التركي لم يوضح كيف حصل على تلك المعلومات، فيما أفادت وكالة "بلومبرغ" أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هوية الشخص المعتقل من قبل السلطات التركية.

واشتبكت القوات التركية مع مسلحي تنظيم "داعش" في الداخل وفي سورية خلال السنوات الأخيرة، وطردت عناصره من عدة بلدات قرب الحدود التركية، وفقا لـ"بلومبرغ".