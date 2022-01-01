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النائب العام الفلسطيني يكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة

الخميس 26 مايو 2022 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام الفلسطيني يكشف عن نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة



رام الله / سما /

أعلن النائب العام أكرم الخطيب اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق في اغتيال الصحفية شيرين ابو عاقلة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده في رام الله أن نتائج التحقيق اثبتت أن الرصاصة التي قتلت أبو عاقلة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت النيران باتجاه الصحفيين وبينهم شيرين دون أي تحذير مسبق وبشكل مباشر على موقع وجود الصحفيين في جنين بشكلا مستمر.

وقال إن أحد جنود الاحتلال أطلق الرصاص على شيرين أبوعاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، وإن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين، وان جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفيا ودوليا

وأكد أن سبب الوفاة التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب.

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