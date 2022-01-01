انتخاب رئيس بلدية الخليل رئيساً لمنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية

الخليل/سما/

انتخب أعضاء منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية فرع الشرق الأوسط وغرب آسيا (UCLG-MEWA) رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة رئيساً لدورتها القادمة 2022-2025، وذلك خلال المؤتمر المنعقد حالياً في مدينة قونيا التركية، حيث يبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 16 دولة، فيما يصل عدد أعضاء الممثلين للدول المنبثقة عن الإدارات المحلية إلى 300 عضو، وتعتبر مدينة الخليل من أوائل المدن التي انضمت للمنظمة منذ تأسيسها وتساهم في وضع الخطط الاستراتيجية لها.

وفي تعقيبه على فوزه بهذه الانتخابات، أعرب أبو سنينة عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، موضحاً أنّ وجوده في رئاسة المنظمة يساعد في إبراز القضية الفسطينية على الساحة الدولية وفي كافة المحافل الدولية وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أنّه سيعمل جاهداً على تعزيز الجهود المشتركة مع مختلف أعضاء المنظمة والحكومات المحلية في مختلف الدول، التي ستساهم في بناء علاقات جديدة لتحسين خدمات المدن الأعضاء في المنظمة وتعزيز التعاون المشترك فيما بينهم وبناء بناء شراكات جديدة لمدينة الخليل.

لافتاً إلى أنّ إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الهيئات المحلية ستكون من أولويات المنظمة.

هذا واستقبل أبو سنينة رؤساء الوفود لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة فوزه وتسلمه هذا المنصب، متمنين له التوفيق والسداد خلال فترة ترأسه للمنظمة، فيما سيترأس أبو سنينة الاجتماع الأول لتوزيع المناصب الأخرى على أعضاء المنظمة لبدء العمل بشكلٍ رسمي.