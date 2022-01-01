أمريكا تطالب إسرائيل بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام

القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير إسرائيلي، اليوم الخميس، أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، توجهوا إلى نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، وطلبوا منهم إعادة النظر في مسار "مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينظمها مستوطنون في مدينة القدس المحتلة، يوم الأحد المقبل.

وذكرت أنهم طالبوا بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام في القدس خشية توتر الأوضاع الأمنية.

جاء ذلك بحسب ما أورد موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم، علما بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد قررت السماح لـ"مسيرة الأعلام" بالمرور من باب العامود ومنه إلى طريق الواد مرورا بالحي الإسلامي داخل أسوار البلدة القديمة في القدس وصولا إلى حائط البراق.



يشار إلى أن ضغوط دولية وعربية تمارس على إسرائيل للتراجع عن مسيرة الأعلام الاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، والتي ستمر من الحي الإسلامي وباب العامود المؤدي للأقصى.



وكانت فصائل المقاومة في قطاع غزة حذرت إسرائيل من تنفيذ مخطط المسيرة، معتبرة أنه لعب بالنار وتتحمل حكومة إسرائيل كافة التداعيات.