بلدية غزة تشرع برصف شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني

غزة / سما /

شرعت بلدية غزة برصف مقاطع من شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني في حي الرمال غرب المدينة، ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه، لمعالجة مشكلة تجمع مياه الأمطار في فصل الشتاء وتحسين واقع البنية التحتية.



وذكر رئيس قسم الإشراف في البلدية م. محمد أبو مرق أن طواقم شركة القاعود للتجارة العامة والمقاولات وبإشراف من بلدية غزة شرعت بتعبيد شارع الوحدة من تقاطعه مع شارع عبد القادر الحسيني غربًا وحتى سعيد العاص شرقًا المعروف بـ"مفترق اتحاد الكنائس".



وأضاف أبو مرق أن الأعمال شملت أيضًا تعبيد محيط تقاطع شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني لمسافة 50 مترًا في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، لتسهيل حركة مرور المواطنين والمركبات.



وبين أن المساحة الإجمالية للشوارع المذكورة تبلغ نحو 4000 متر مربع تم تعبيدها بـ 600 طن من الاسفلت الساخن، مشيرًا إلى استكمال أعمال رصف شارع عبد القادر الحسيني من تقاطعه مع شارع الوحدة وحتى تقاطعه مع شارع الثورة يوم الاثنين القادم، فيما سيتم رصف الجهة الجنوبية حتى تقاطعه مع شارع أحمد عبد العزيز نهاية الأسبوع القادم.



وتوقع رئيس قسم الإشراف في بلدية غزة، أن يتم إنجاز كافة أعمال المشروع في مدة أقصاها 3 أسابيع.



وفي السياق؛ تفقد نائب رئيس بلدية غزة تامر الريس وعضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، أعمال رصف المشروع للتأكد من سير العمل وفق المواصفات والاشتراطات المطلوبة.



يذكر أن مشروع تطوير شارع عبد القادر الحسيني بدأت البلدية بتنفيذه في شهر شباط الماضي بهدف حل مشكلة تصريف مياه الأمطار في المنطقة ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وبتمويل من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بقيمة مليون و 600 ألف دولار.