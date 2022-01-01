  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

نهاية مؤلمة... شبان يوثقون آخر لحظات حياتهم بعد أن ضلوا الطريق .. فيديو

الخميس 26 مايو 2022 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نهاية مؤلمة... شبان يوثقون آخر لحظات حياتهم بعد أن ضلوا الطريق .. فيديو



وكالات / سما /

انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤلم وثّقه شاب ضمن 3 شبان ضلوا طريقهم في الصحراء.

وفي الفيديو المنتشر، يروي شاب تفاصيل محزنة عن مأساتهم، موضحاً بأن سيارتهم علقت في الرمال، بعد أن تاهوا في الصحراء، ولم يستطيعوا إخراجها لأكثر من 3 أيام.

وأضاف أن المياه التي كانت بحوزتهم قد نفدت، ولم يعد غير مواجهة مصيرهم المحتوم، داعياً الأصحاب والأهل أن يتصدقوا عنهم طالبين المسامحة من الجميع.

وقال الشاب في مقطع الفيديو الذي وجد على هاتفه: "الإنسان اللي يحصل علينا إذا نحن ما عشنا يبلغ هذا المقطع لأهلنا.. نحن في طريق مقطوع ما نعرفه".

وتابع: "أتمنى من الأصحاب والإخوان والأهل يدعون لنا بالثبات إن شاء الله .. الله يسامح الجميع إن شاء الله".

وأظهر المقطع غرق سيارة الشبان في رمال الصحراء.

وتقول تقارير إن الـ 3 شبان من السودان وكانوا في طريقهم إلى ليبيا وتعثرت سيارتهم في الصحراء في مثلث بين ليبيا والنيجر وتشاد.

وعادة ما يسافر السودانيون إلى ليبيا أملاً في تحسين الأوضاع المعيشية بالعمل داخل البلد الغني بالنفط، حيث يتم تسجيل حالات وفاة بصورة سنوية جراء فقدان الطريق في الصحراء.
 

#مواقع التواصل الاجتماعي #الصحراء #شبان #الرمال #السودان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما نقله الوسطاء للفصائل الفلسطينية بشأن "مسيرة الأعلام" ..المقاومة حسمت خيارها

كتائب القسام: سيتفاجأ الاحتلال من دقة وكثافة وتأثير صواريخنا (فيديو)

الاحتلال يستجدي المقاومة عبر الوسطاء..

قرار إسرائيلي بمنع أداء الطقوس اليهودية في الأقصى..أمريكا تحذر رعاياها واتصالات لمنع التصعيد

قناة عبرية تكشف "المقابل المادي" الأول لبقاء "زغبي" في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

واشنطن تسرب سبب اغتيال اسرائيل القائد الايراني "خدائي" وتل أبيب متفاجئة

تقرير الأمن القومي الإسرائيلي: هذا ما تتضمنه الرسائل الأساسية من قيادة حماس "المعركة على الوعي"

الأخبار الرئيسية

مسيرة

أمريكا تطالب إسرائيل بإعادة النظر في مسار مسيرة الأعلام

محدث .. الرئيس عباس يصدر قرارا بتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب ..

الإعلام العبري يكشف عن لقاء سيجمع الرئيس عباس بوزير الجيش الإسرائيلي لبحث هذه القضايا ..

صحيفة: المقاومة بغزة رفعت حالة التأهب وأتمت استعداداتها لدخول معركة جديدة

الميادين تكشف عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين المقاومة والاحتلال عبر الوسطاء

الاتصالات الفلسطينية