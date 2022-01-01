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ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والطقس؟

الخميس 26 مايو 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والطقس؟



وكالات / سما /

يرى العديد من الأشخاص أن ضغط الدم يرتبط ارتباطا وثيقا بالطقس، إذ تجدهم مقتنعين بأن الضغط يرتفع في الأجواء السيئة.

وتحدث الدكتور زاندان دورجييف عن علاقة المناخ بهذا المؤشر المهم لصحة نظام القلب والأوعية الدموية.

وقال "يجب أن أقول إن مفهوم الاعتماد على الأرصاد الجوية، المعروف جيدًا لكثير من الناس، غير معترف به رسميا من قبل المجتمع الطبي وأن مجمع الأعراض هذا غير مدرج في قائمة أمراض التصنيف الدولي للأمراض، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية".

أكدت بعض الدراسات العلمية وجود علاقة بين الطقس والتغيرات في الرفاهية، لكن عددا كبيرا من الأطباء في مختلف دول العالم يعترفون بالاعتماد على الأرصاد الجوية.

وتابع "يُعتقد أن الأشخاص الذين يعتمدون على الطقس يتفاعلون بشكل أكثر حدة مع التغيرات المناخية بسبب الأمراض الموجودة بالفعل في أجسامهم، والتي تمنعهم من إدراك هذه التغييرات بشكل طبيعي وسريع التكيف معها. نحن نتحدث عن التأثير على الجهاز العصبي، أي عمليات التنظيم الذاتي. تتفاعل بشكل مفرط، والتي يمكن أن تتجلى، من بين أمور أخرى ، من خلال التغيرات في ضغط الدم".

وأضاف "غالبا ما يتغير الضغط الجوي مع تغير الطقس، فإذا كان الشخص يعاني بالفعل من مشاكل في القلب، تزداد احتمالية الإصابة بحساسية متناهية الصغر. يجب ألا تفترض أن هذه التغيرات في الطقس خطيرة فقط لمرضى ارتفاع ضغط الدم، أي أنها تهدد بارتفاع الضغط".

أي تغيير خطير في ضغط الدم هو سبب لاتخاذ إجراءات طارئة. إذا كنت حساسًا للطقس وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، فيمكن تناول أدوية خفض ضغط الدم مع المهدئات المختارة بشكل صحيح. إذا لم يكن هناك أي تأثير وإذا كان الضغط مرتفعًا بشكل خطير، استشر الطبيب.

وختم "في هذا الصدد، لا ينبغي بأي حال من الأحوال "انتظار طقس جيد"، فهذا أمر خطير للغاية. سأضيف أن الأشخاص الحساسين للطقس يجب أن يعيشوا بشكل خاص أسلوب حياة صحيح. الإقلاع عن التدخين والكحول الزائد وتقليل مستويات التوتر والتحرك كثيرا".

#ضغط الدم #الطقس #الصحة

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