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آيفون 14 المنتظر يأتي بلمسة كورية.. هل تودع أبل الصين؟

الخميس 26 مايو 2022 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيفون 14 المنتظر يأتي بلمسة كورية.. هل تودع أبل الصين؟



وكالات / سما /

كشفت تقارير جديدة عن نية أبل لتدعيم هاتف آيفون 14 المرتقب، بمستشعر خاص للكاميرا الأمامية من الهاتف.

وسيكون المستشعر من تطوير شركة LG Innotek الكورية الجنوبية.

وهذه الخطوة تتنبأ بما أثير من تكهنات حول سعي أبل لاستبدال الشركة الصينية التي كانت تمدها بالمستشعرات، بشركة LG، لتدعيم مستشعرات كاميراتها الأمامية، وستكون المرة الأولى التي تعتمد بها أبل على شركة كورية لهذا الغرض.

ووفق تقرير "كوريان آي تي نيوز"، أبل خططت في البداية لدعم سلسلة iPhone 15 بمستشعر للكاميرة من شركة LG Innotek الكورية، إلا أن أبل قررت التحول إلى استخدام تقنية الشركة الكورية بدءاً من إصدارات هاتف آيفون 14 القادم قريبا.

جدير بالذكر أن شركة LG Innotek في الوقت الحالي تقدم لشركة أبل مستشعرات الكاميرة الخلفية.

ومن المتوقع أن يتم تقسيم توريد الكاميرة الأمامية بين شركتي Sharp اليابانية و LG Innotek الكورية الجنوبية بعد هذه الخطوة من أبل.

وتخطط شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "أبل" لزيادة إنتاجها خارج الصين، وتقارن الشركة بين عدة بدائل أقربها الهند وفيتنام.

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، فإن شركة أبل قد أخبرت بعض المصنعين بأنها تريد زيادة الإنتاج خارج الصين.

وأضاف التقرير الصادر عن الصحيفة أن الهند وفيتنام، اللتين تعدان بالفعل مواقع لإنتاج أبل، من بين البلدان المدرجة في القائمة المختصرة من قبل الشركة كبدائل للصين.

وتوقعت شركة أبل الشهر الماضي مشاكل أكبر في الإمدادات، حيث أدى الإغلاق بسبب كوفيد 19 إلى تباطؤ الإنتاج والطلب في الصين.

وقال التقرير إن شركة أبل أرجعت ذلك إلى سياسة الصين الصارمة لمكافحة كوفيد 19 وأسباب أخرى لقرارها.

#آيفون 14 #الصين #كوريا #تكنولوجيا

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