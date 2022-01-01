لهذا السبب .. الفصائل بغزة تعقد اجتماع طارئ

غزة/ سما /

قال حازم قاسم الناطق الإعلامي باسم حركة حماس، إن الاجتماع الطارئ الذي ستعقده الفصائل الفلسطينية اليوم الساعة الخامسة عصرا، جاء بدعوة من الجبهة الشعبية لبحث التصدي لمخططات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام بالقدس.

وأكد قاسم أن الفصائل الفلسطينية اعتادت على العمل الوطني المشترك واتخاذ المواقف السياسية والوطنية لمواجهة تحديات الاحتلال، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة ستكون بناء على ما سيفعله الاحتلال في المسجد الأقصى الأحد المقبل.

وأوضح أن رد المقاومة وفقا للخطوط الحمراء حال تجاوزها المستوطنون في المسجد الأقصى، مؤكدا أن الرد سيكون قويا على مستوى المقاومة والجماهير التي تخوض المعركة الحقيقية في القدس كما جرى رمضان الماضي.

يذكر أن حركة حماس حذرت من سماح سلطات الاحتلال للمستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى عبر ما يسمى مسيرة الأعلام الأحد المقبل، محملة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة حال تفجرت الأوضاع.