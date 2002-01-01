المعتقل محمود السراحنة يدخل عامه الـ21 في الأسر

رام الله / سما /

دخل المعتقل محمود سالم السراحنة (45 عاما) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، عامه الـ21 في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله عام 2002.

وقال نادي الأسير إن المعتقل السراحنة تعرض للمطاردة قبل اعتقاله بسنوات، كما أُصيب مرتين قبل اعتقاله، وواجه تحقيقا قاسيا وطويلا، كما واجه العزل الانفرادي.

تمكنت عائلته من زيارته لأول مرة بعد خمس سنوات من اعتقاله، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسجن المؤبد 17 مرة.

فقد المعتقل السراحنة والده بعد فترة وجيزة على اعتقاله، وفي عام 2013 فقد والدته، وحرمه الاحتلال من وداعهما، فيما تمكن من استكمال دراسته، والحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية.