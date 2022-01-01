كينغستون فيوري تطلق Kingston FURY Beast DDR5 RGB لتعزيز أداء التشغيل

وكالات / سما /

أعلنت كينغستون فيوري، إحدى أقسام شركة كينغستون تكنولوجي الرائدة عالمياً بتصنيع الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم عن إصدار وحدة الذاكرة Kingston FURY™ Beast DDR5 RGB . وتتميز مجموعة منتجات Kingston FURY Beast باشتمالها على أول وحدة DDR5 مستخدمة تجاوزت حد 10000 مليون نقلة/ثانية، وهذه الإضافة الأخيرة إلى باقة المنتجات تمتاز بتأثيرات إضاءة ملونة RGB مع تصميم جديد لتوزيع الحرارة بحيث تقدم إمكانات الإنارة الساطعة والناعمة.

تعتبر Kingston FURY Beast DDR5 RGB الحل الأمثل لإضفاء طابع خاص على شكل أنظمة DDR5 من الجيل التالي. وبالنظر لكونها معتمدة ومعدة لتقنية Intel® XMP 3.0، ومؤهلة للاستخدام من جانب كبرى شركات تصنيع اللوحات الأم في العالم، فإن Kingston FURY Beast DDR5 RGB تتيح للمستخدمين تجميع ما يريدون من أجهزة بكل ثقة. ومن خلال برنامج Kingston FURY CTRL، يستطيع المستخدمون الاختيار من بين مجموعة عريضة من الأشكال والتأثيرات المعدة مسبقًا. كذلك بإمكانهم إضفاء طابع خاص على تأثيرات إضاءة RGB الناعمة والحيوية، بما يجعل لأجهزتهم شكلاً فريدًا. تشتمل كل وحدات Kingston FURY Beast DDR5 RGB على تقنية Kingston FURY Infrared Sync Technology™ الحائزة على براءة اختراع، والتي تحافظ على تزامن تام بين تأثيرات الإضاءة.

تبدأ سرعة نقل البيانات في Kingston FURY Beast DDR5 RGB من 4800 مليون نقلة/ثانية، وذلك بفضل تقنية التوصيل والتشغيل "Plug N Play" الفريدة لدى كينغستون والتي تعمل تلقائيًا على تعزيز الأداء دون الحاجة لاختيار ملف تعريف بعينه. في الوحدات التي تبلغ سرعة النقل فيها 5200 مليون نقلة/ثانية وأكثر ، يتم تمكين ملفات التعريف في Intel XMP 3.0 بحيث تضبط السرعة والتوقيتات والجهد الكهربائي. وسواء كنت لاعبًا متمرسًا أو مبتدئًا متحمسًا، فإن Kingston FURY Beast DDR5 RGB ستحقق لك أفضل تجربة لعب ممكنة.

وتعليقًا على هذا الإطلاق ، قالت إيفونا زالوسكا، مديرة الأعمال بقسم ذواكر الوصول العشوائي الديناميكية بشركة "كينغستون" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا أن نضيف Kingston FURY Beast DDR5 RGB إلى تشكيلتنا من منتجات الذاكرة, وقد صار الآن بمقدور الراغبين في الاستفادة من قوة DDR5 مع الاستمتاع بالشكل الطريف لإضاءة RGB أن يحظوا بكليهما. كما يتوفر للاعبين إضفاء لمسة شخصية على تأثيرات الإضاءة ليكون لها طابع خاص تتحول معه تجربة اللعب إلى تجربة شخصية بالكامل."

تتوفر Kingston FURY Beast DDR5 RGB بوحدات منفصلة بسعة 8 غيغابايت و16 غيغابايت و32 غيغابايت ، وبمجموعات من وحدتين تبلغ سعتها 64 غيغابايت، وتصل سرعات النقل فيها إلى 6000 مليون نقلة/ثانية. والوحدات مشمولة بضمان محدود مدى الحياة، إلى جانب الموثوقية الهائلة لشركة Kingston.



ميزات ومواصفات Kingston FURY Beast DDR5 RGB:

إضاءة محسنة مع تصميم جديد لتوزيع الحرارة يوفر إنارة ملونة RGB أكثر توهجًا ونعومة: استمتع بألعابك بأناقة حيث تنساب تأثيرات إضاءة RGB المخصصة والسلسة باستخدام برنامج Kingston FURY CTRL أو البرنامج الخاص بالشركة المصنعة للوحة الأم.

تقنية Kingston FURY Infrared Sync Technology™ الحائزة على براءة اختراع: تأثيرات إضاءة RGB حيوية متناغمة بفضل تقنية كينغستون الحائزة على براءة اختراع.

معتمدة ومعدة لتقنية Intel® XMP 3.0: إمكانات متقدمة ومحسنة مسبقًا في ضبط التوقيتات والسرعة والجهد الكهربائي لتعزيز الأداء وحفظ ملفات تعريف جديدة معدة من جانب المستخدم بواسطة دوائر التحكم في الطاقة (PMIC) القابلة للبرمجة.

مؤهلة للاستخدام من جانب كبرى الشركات العالمية المصنعة للوحات الأم: مختبرة وموثوقة للتركيب على اللوحة الأم المفضلة لديك بحيث يمكنك تجميع الجهاز الذي تريده بكل ثقة.

ثبات محسن لأداء معزز: يحافظ نظام التبريد الأساسي للطوارئ On-die ECC (ODECC) على سلامة البيانات لضمان أفضل أداء تتجاوز معه كل الحدود!

التوصيل والتشغيل بسرعة 4800 مليون نقلة/ثانية: تقوم Kingston FURY Beast DDR5 RGB بتعزيز أدائها تلقائيًا إلى أقصى سرعة ممكنة في نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS.

السعات:

نموذج فردي بسعة 8 غيغابايت و16 غيغابايت و32 غيغابايت

نموذج مكون من ذاكرتين بسعة 16 غيغابايت و32 غيغابايت و64 غيغابايت

الترددات: 4800 مليون نقلة/ثانية و5200 مليون نقلة/ثانية و5600 مليون نقلة/ثانية و6000 مليون نقلة/ثانية

زمن الاستجابة: CL38, CL40

الجهد الكهربائي: 1.1V, 1.25V, 1.35V

درجة حرارة التشغيل: 0°C - 85°C

الأبعاد: 133.35 mm x 42.23 mm x 7.11 mm