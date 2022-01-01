27 لاعبا في قائمة الوطني لمعسكر "إسطنبول"

وكالات / سما /

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة "إسطنبول"، لخوض معسكر تدريبي مدته 10 أيام, استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023.



ويلعب منتخبنا الوطني التصفيات الحاسمة ضمن المجموعة الثانية, بجوار اليمن, والفلبين, ومنغوليا "المستضيف".



واختار الجهاز الفني لـ"الوطني" بقيادة مكرب دبدوب قائمة مكونة من 27 لاعبا, هم رامي حمادة، ونعيم أبو عكر، وتوفيق أبو حماد، وبراء خروب، وياسر حمد، ومحمد صالح، وميشيل تيرمانيني، ويزن العويوي، وعبد اللطيف البهداري، ومصعب البطاط، وموسى فيراوي، وعبد السلام سلامة، ومحمد خليل، وسامر الجندي، ومحمد درويش, ومحمد باسم، وعدي خروب، ومحمد يامين، وخواكين عبد الله، وتامر صيام، ومحمود أبو وردة، ومحمد عبيد، وبدر موسى، وعدي الدباغ، ومحمود وادي، ونيكولاس زيدان، وصالح شحادة.



بينما تعذّر انضمام كل من شهاب القنبر، وسمير معروف بسبب الإصابة.



ويستهل الفدائي مشواره في التصفيات في الثامن من الشهر المقبل عند مواجهته نظيره المنغولي صاحب الضيافة، قبل أن يلعب مع اليمن في الحادي عشر منه، على أن يختتم مشواره بلقاء الفلبين في الرابع عشر.