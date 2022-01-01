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فقدان 5 فلسطينيين بحادثة غرق المركب قبالة سواحل تونس

الخميس 26 مايو 2022 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقدان 5 فلسطينيين بحادثة غرق المركب قبالة سواحل تونس



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن 5 مواطنين فلسطينيين من المقيمين في سوريا، كانوا على متن المركب الذي غرق قبالة السواحل التونسية، وهم حالياً في عداد المفقودين.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أنها تتابع قضية غرق المركب قبالة السواحل التونسية للاطلاع على أوضاع المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا على المركب والاطمئنان عليهم.

وأكد السفير أحمد الديك أن طاقم سفارة دولة فلسطين الذي توجه إلى مدينة صفاقس التقى بالفتاتين اللتين نجتا من هذا الحادث المؤلم واطمأن على أوضاعهما الصحية والنفسية وتابع جميع احتياجاتهما.

وأضاف أن سفير دولة فلسطين لدى تونس السفير هايل الفاهوم يتابع شخصياً هذه الحادثة ويجري جميع الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المختصة للحصول على المزيد من المعلومات أو التفاصيل التي تتعلق بمواطنينا المفقودين.

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