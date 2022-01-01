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يديعوت تزعم : سيتم تعيين حسين الشيخ في منصب جديد خلال الايام القادمة ..

الخميس 26 مايو 2022 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تزعم : سيتم تعيين حسين الشيخ في منصب جديد خلال الايام القادمة ..



رام الله / سما /

زعمت صحيفة يديعوت العبرية اليوم الخميس ان السلطة الفلسطينية سوف تعيّن عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، حسين الشيخ خلفًا للراحل صائب عريقات الذي كان يشغل منصب أمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واوضحت يديعوت ان الإعلان الرسمي سيكون خلال أيام, مضيفة ان "الشيخ تربطه علاقات ممتازة مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وان هذا التعيين يضعه في مكان جيد لخلافة الرئيس محمود عباس".

وأضافت يديعوت ان "الشيخ من المقربين الى الرئيس عباس و هو المسؤول عن التنسيق الأمني والمدني مع الجانب الإسرائيلي، وتربطه علاقات ممتازة مع الشخصيات الرفيعة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية". حسب مزاعم الصحيفة

#حسين الشيخ #الرئيس عباس #حسين الشيخ صائب عريقات

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