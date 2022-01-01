استقالة مدرب حراس مرمى "الحوانين"

غزة / سما /

أعلن أحمد أبو سليمان مدرب حراس فريق بيت حانون الرياضي, استقالته من منصبه, عقب الانتصار على خدمات الشاطئ (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري الدرجة الممتازة.



وأكد أبو سليمان رحيله عن تدريب حراس "الحوانين" لأسباب خاصة, متمنيا التوفيق للفريق خلال المباريات المتبقية بدوري الممتازة.



وأوضح المدرب المستقيل أنه لم يدخر جهدا خلال فترة عمله مع "الحوانين", خاصة أن الفريق يملك أقوى خط دفاع هذا الموسم, كون شباكه لم تهتز سوى 13 هدفا.



يشار إلى أن أبو سليمان عمل مدربا لحراس مرمى خدمات الشاطئ خلال المواسم الأخيرة, قبل أن ينضم للجهاز الفني لـ"الحوانين" هذا الموسم.