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"فتح" في القدس تدعو للتصدي لمسيرة الأعلام الاستيطانية

الخميس 26 مايو 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" في القدس تدعو للتصدي لمسيرة الأعلام الاستيطانية



رام الله / سما /

 دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في القدس، أبناء شعبنا للتصدي لمسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون تنفيذها الأحد المقبل، في المدينة المقدسة.

وحثت حركة "فتح"، أبناء شعبنا على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف رفع الأعلام الفلسطينية في أزقة وشوارع البلدة القديمة من القدس.

وأكد المتحدث باسم الحركة في القدس محمد ربيع، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن مشهد رفع العلم الفلسطيني أصبح يشكل عُقدة للاحتلال ومستوطنيه، كونه يعبّر عن السيادة الفلسطينية على المدينة المقدسة.

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