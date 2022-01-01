فيديو.. التعادل يحسم ديربي رفح.. و"المنطار" يتعثر أمام "الثوار"

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تعادل شباب رفح مع جاره الخدمات (1-1) في "الديربي", ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري الدرجة الممتازة.



وتقدم الخدمات عبر أحمد البهداري (8), قبل أن يتعادل الشباب عن طريق طارق أبو غنيمة (18).



وشهدت المباراة إهدار ركلة جزاء للخدمات نفذها أنس الشخريت وتصدى لها الحارس عبد الله شقفة (25).



ورفع الشباب رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول, وبات رصيد الخدمات 28 نقطة في المركز الخامس.



شباب جباليا – اتحاد الشجاعية (0-0)



واحتكم شباب جباليا للتعادل السلبي مع اتحاد الشجاعية.



وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع "ثوار الشمال" رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع, ويصبح رصيد "المنطار" 32 نقطة في المركز الثاني.

الأهلي – الصداقة (1-0)



واقتنص الأهلي انتصارا ثمينا من "أنياب" الصداقة (1-0).



ويدين الأهلي بفوزه الغالي إلى محمد بركات الذي سجل هدف المباراة الوحيد (47), ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر, ويتوقف رصيد الصداقة عند 20 نقطة في المركز الثامن.