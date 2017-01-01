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نيمار يرد على إمكانية رحيله عن سان جيرمان

الخميس 26 مايو 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يرد على إمكانية رحيله عن سان جيرمان



رام الله / سما /

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، رد على إمكانية رحيله عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي.

وذكر نيمار في مقابلة تلفزيونية "حتى الآن، لم يبلغني أحد بشيء في هذا الاتجاه".

واستدرك اللاعب البرازيلي "لكن من جانبي، الموقف واضح تماما، أريد أن أبقى مع بي إس جي".

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، أشارت إلى أن إدارة سان جيرمان فتحت الباب أمام بيع نيمار، حال وصول عرض جيد.

ولفتت أيضا إلى أن كيليان مبابي، مهاجم الفريق الذي جدد عقده مؤخرا حتى صيف 2025، لا يمانع فكرة رحيل زميله البرازيلي.

يذكر أن نيمار جونيور انتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

ومدد نيمار، العام الماضي، تعاقده مع النادي الفرنسي 3 مواسم إضافية، ليبقى معه حتى صيف 2025.

#نيمار #باريس سان جيرمان

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