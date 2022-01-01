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بديل مبابي لريال مدريد جاهز.. وشرط جنوني يعيق الصفقة!

الخميس 26 مايو 2022 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بديل مبابي لريال مدريد جاهز.. وشرط جنوني يعيق الصفقة!



وكالات / سما /

قرر نادي ريال مدريد الإسباني نسيان خيبة عدم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، والبحث عن خيارات جديدة لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية.

مبابي، وبعد أن كان قاب قوسين من الانضمام إلى ريال مدريد، قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 2025، ليتسبب في صدمة قوية للنادي الملكي.

وبعد أيام من صدمة مبابي، قرر ريال مدريد البحث عن بدائل، وقرر توجيه أنظاره إلى إيطاليا، وتحديدًا إلى بطل "سيري آ" نادي ميلان، في محاولة لضم أحد أبرز نجومه.

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات البرتغالي رافاييل لياو نجم "الروسونيري".

وكشفت الصحيفة الإيطالية أن ريال مدريد على استعداد لدفع 120 مليون يورو للحصول على توقيع لياو.

لكن الأزمة تكمن في أن عقد لياو مع ميلان يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 150 مليون يورو، كما أن إدارة بطل الدوري الإيطالي لا ترغب في بيع لياو، وتريد تجديد عقده حتى 2026.

ولذلك لن يكون طريق ريال مدريد ممهدًا إذا ما حاول التعاقد مع لياو، في ظل تأكيد ميلان على رغبته في استمراره، رغم العلاقة الطيبة بين الناديين في السنوات الأخيرة.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #بيريز #فلورنتينو بيريز #اسي ميلان

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