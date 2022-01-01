تصرف ديمبلي يقربه من مغادرة برشلونة

وكالات / سما /

أقدم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، على تصرف من شأنه أن يقربه من الرحيل عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط ديمبلي مع برشلونة بعقد يصل لخط النهاية في أواخر يونيو القادم، ولم يتفق اللاعب بعد على التوقيع على عقد جديد مع إدارة النادي الكتالوني، رغم كثرة الحديث في الآونة الأخيرة حول إمكانية استمراره مع النادي.

وأفادت تقارير إسبانية بأن ديمبلي قرر عرض منزله في برشلونة للإيجار، في تلميح واضح لإمكانية مفارقة المدينة الكتالونية والذهاب للعيش في مكان آخر، مرتبط بناديه الجديد.

ويتواجد ديمبلي في مفكرة بحث باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يريد كيليان مبابي أن يزامله في المشروع الجديد داخل حديقة الأمراء، فضلاً عن ارتباط الفرنسي بالتواجد في مدار بايرن ميونخ الألماني.

ورفض ديمبلي عرضاً جديداً من إدارة برشلونة في الآونة الأخيرة من أجل ربطه بعقد جديد، ما يجعل اللاعب يقترب أكثر وأكثر من حمل حقائبه والرحيل عن الكامب نو بمجرد نهاية يونيو القادم