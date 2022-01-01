  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تصرف ديمبلي يقربه من مغادرة برشلونة

الخميس 26 مايو 2022 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصرف ديمبلي يقربه من مغادرة برشلونة



وكالات / سما /

أقدم الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة الإسباني، على تصرف من شأنه أن يقربه من الرحيل عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الصيفي.

ويرتبط ديمبلي مع برشلونة بعقد يصل لخط النهاية في أواخر يونيو القادم، ولم يتفق اللاعب بعد على التوقيع على عقد جديد مع إدارة النادي الكتالوني، رغم كثرة الحديث في الآونة الأخيرة حول إمكانية استمراره مع النادي.

وأفادت تقارير إسبانية بأن ديمبلي قرر عرض منزله في برشلونة للإيجار، في تلميح واضح لإمكانية مفارقة المدينة الكتالونية والذهاب للعيش في مكان آخر، مرتبط بناديه الجديد.

ويتواجد ديمبلي في مفكرة بحث باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يريد كيليان مبابي أن يزامله في المشروع الجديد داخل حديقة الأمراء، فضلاً عن ارتباط الفرنسي بالتواجد في مدار بايرن ميونخ الألماني.

ورفض ديمبلي عرضاً جديداً من إدارة برشلونة في الآونة الأخيرة من أجل ربطه بعقد جديد، ما يجعل اللاعب يقترب أكثر وأكثر من حمل حقائبه والرحيل عن الكامب نو بمجرد نهاية يونيو القادم

#برشلونة #عثمان ديمبلي #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما نقله الوسطاء للفصائل الفلسطينية بشأن "مسيرة الأعلام" ..المقاومة حسمت خيارها

إعلام عبري: مسيرة الأعلام منصة لاختبار السنوار الذي أصبح "الوصي على أسوار القدس"

كتائب القسام: سيتفاجأ الاحتلال من دقة وكثافة وتأثير صواريخنا (فيديو)

الاحتلال يستجدي المقاومة عبر الوسطاء..

قرار إسرائيلي بمنع أداء الطقوس اليهودية في الأقصى..أمريكا تحذر رعاياها واتصالات لمنع التصعيد

قناة عبرية تكشف "المقابل المادي" الأول لبقاء "زغبي" في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

واشنطن تسرب سبب اغتيال اسرائيل القائد الايراني "خدائي" وتل أبيب متفاجئة

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم : سيتم تعيين حسين الشيخ في منصب جديد خلال الايام القادمة ..

الإعلام العبري يكشف عن لقاء سيجمع الرئيس عباس بوزير الجيش الإسرائيلي لبحث هذه القضايا ..

صحيفة: المقاومة بغزة رفعت حالة التأهب وأتمت استعداداتها لدخول معركة جديدة

الميادين تكشف عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين المقاومة والاحتلال عبر الوسطاء

يديعوت: جميع قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية يدعمون مسيرة الاعلام والضيف من سيقرر ..

الاتصالات الفلسطينية