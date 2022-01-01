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ليفربول ينتعش بخبر سار قبل مواجهة ريال مدريد

الخميس 26 مايو 2022 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول ينتعش بخبر سار قبل مواجهة ريال مدريد



وكالات / سما /

انتعش فريق ليفربول الإنجليزي بخبر سار مزدوج قبيل مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري ابطال أوروبا، يوم السبت المقبل، في سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأفادت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية بأن ثنائي ليفربول تياجو ألكانتارا، وفابينيو سيكونا جاهزين للمشاركة مع بقية زملائهما في اللقاء الأهم لكتيبة الألماني يورجن كلوب أمام العملاق المدريدي.

وحامت الشكوك في الآونة الأخيرة حول إمكانية تواجد فابينيو وتياجو في مواجهة ريال مدريد بسبب الإصابة، لكن الصحيفة البريطانية مسموعة الكلمة أفادت بأنه حال سارت الأمور على ما يرام في اليومين المقبلين، سيشارك الثنائي دون مشاكل أمام الريال.

وتعرض تياجو للإصابة في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون واندررز في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، وأثار المدرب الألماني يورجن كلوب قلق عشاق ليفربول على اللاعب بعدما أفاد بنفسه بأن فكرة لحاق الإسباني بالمباراة أمام الريال تبدو صعبة.

وكان ليفربول قد تأهل لنهائي دوري الابطال على حساب فريق فياريال الإسباني، بينما وصل ريال مدريد للمشهد الختامي بتخطيه عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي في  سيناريو درامي قاتل.

#ليفربول #ريال مدريد #دوري ابطال أوروبا

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