روما يُتوج بدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد

وكالات / سما /

نجح فريق روما الإيطالي في الفوز بأول نسخة لمُسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ دون رد.

واستضاف الملعب الوطني في العاصمة الألبانية تيرانا اللقاء، ونجح الجيالوروسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 من المُباراة بعد لمسة رائعة داخل منطقة الجزاء من النجم نيكولو زانيولو.

وسيطر لاعبو فينورد على أغلب فترات المُباراة، وسنحت للفريق أكثر من فرصة خطيرة، ونجح الحارس البرتغالي للجيالوروسي روي باتريسيو في التصدي لعدة كرات صعبة، وفضل مورينيو الأداء الدفاعي لمُواجهة طوفان الهجمات الهولندية.

يُذكر أن روما كان قد تجاوز عقبة ليستر سيتي في دور نصف النهائي من المُسابقة الأوروبية الحديثة، فيما كان فينورد قد تأهل على حساب مارسيليا.

وحقق روما بانتصاره في مُباراة اليوم اللقب الأوروبي الأول في تاريخه الحافل، والبطولة الأولى بشكلٍ عام منذ فوزهم بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي في موسم 2007/ 2008.

وأصبح مُدرب فريق روما البرتغالي جوزيه مورينيو هو أول مُدرب في التاريخ ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.