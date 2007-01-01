  1. الرئيسية
  2. الرياضة

روما يُتوج بدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد

الخميس 26 مايو 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
روما يُتوج بدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فينورد



وكالات / سما /

نجح فريق روما الإيطالي في الفوز بأول نسخة لمُسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فريق فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ دون رد.

واستضاف الملعب الوطني في العاصمة الألبانية تيرانا اللقاء، ونجح الجيالوروسي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 من المُباراة بعد لمسة رائعة داخل منطقة الجزاء من النجم نيكولو زانيولو.

وسيطر لاعبو فينورد على أغلب فترات المُباراة، وسنحت للفريق أكثر من فرصة خطيرة، ونجح الحارس البرتغالي للجيالوروسي  روي باتريسيو في التصدي لعدة كرات صعبة، وفضل مورينيو الأداء الدفاعي لمُواجهة طوفان الهجمات الهولندية.

يُذكر أن روما كان قد تجاوز عقبة ليستر سيتي في دور نصف النهائي من المُسابقة الأوروبية الحديثة، فيما كان فينورد قد تأهل على حساب مارسيليا.

وحقق روما بانتصاره في مُباراة اليوم اللقب الأوروبي الأول في تاريخه الحافل، والبطولة الأولى بشكلٍ عام منذ فوزهم بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي في موسم 2007/ 2008.

وأصبح مُدرب فريق روما البرتغالي جوزيه مورينيو هو أول مُدرب في التاريخ ينجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

#روما #فينورد #دوري المؤتمر الأوروبي

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: هذا ما نقله الوسطاء للفصائل الفلسطينية بشأن "مسيرة الأعلام" ..المقاومة حسمت خيارها

إعلام عبري: مسيرة الأعلام منصة لاختبار السنوار الذي أصبح "الوصي على أسوار القدس"

كتائب القسام: سيتفاجأ الاحتلال من دقة وكثافة وتأثير صواريخنا (فيديو)

الاحتلال يستجدي المقاومة عبر الوسطاء..

قرار إسرائيلي بمنع أداء الطقوس اليهودية في الأقصى..أمريكا تحذر رعاياها واتصالات لمنع التصعيد

قناة عبرية تكشف "المقابل المادي" الأول لبقاء "زغبي" في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي

واشنطن تسرب سبب اغتيال اسرائيل القائد الايراني "خدائي" وتل أبيب متفاجئة

الأخبار الرئيسية

يديعوت تزعم : سيتم تعيين حسين الشيخ في منصب جديد خلال الايام القادمة ..

الإعلام العبري يكشف عن لقاء سيجمع الرئيس عباس بوزير الجيش الإسرائيلي لبحث هذه القضايا ..

صحيفة: المقاومة بغزة رفعت حالة التأهب وأتمت استعداداتها لدخول معركة جديدة

الميادين تكشف عن تفاصيل الرسائل المتبادلة بين المقاومة والاحتلال عبر الوسطاء

يديعوت: جميع قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية يدعمون مسيرة الاعلام والضيف من سيقرر ..

الاتصالات الفلسطينية