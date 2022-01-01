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المخابرات العامة تضبط عملة مزورة في رام الله

الخميس 26 مايو 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ضبط جهاز المخابرات العامة في رام الله، أوراقا نقدية مزورة في مدينة البيرة.

وأفاد مصدر أمني في جهاز المخابرات، اليوم الخميس، بأن الأوراق النقدية المزورة التي تم ضبطها من فئة 100 و200 شيقل، وتجاوزت قيمتها حتى الآن 25 ألف شيقل.

وأهاب جهاز المخابرات بالمواطنين والتجار توخي الحذر من الوقوع ضحية تمرير مثل هذه الأوراق النقدية في السوق، وإبلاغ الأجهزة الأمنية في حال توفر أي معلومات أو شكوك حول ذلك، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ وذلك حفاظا على الاقتصاد الوطني من تهديد انتشار العملة المزورة.

#عملة مزورة #المخابرات العامة

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