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الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم

الخميس 26 مايو 2022 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي في منطقة خلة النحلة، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة خلة النحلة "جبل أبو زعرور"، قرب قرية واد رحال، وجرفت أراضي تعود للمواطن صالح رزق جواريش، بمساحة 3 دنمات مزروعة بأشتال الزيتون، بهدف التوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن الاحتلال صعد من هجمته الاستيطانية في منطقة خلة النحلة، وجرف وهدم غرفا زراعية، كما نصب المستوطنون خياما فيها.

#الاحتلال

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