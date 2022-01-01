الاحتلال يجرف أراضي جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي في منطقة خلة النحلة، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم حسن بريجية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافات اقتحمت منطقة خلة النحلة "جبل أبو زعرور"، قرب قرية واد رحال، وجرفت أراضي تعود للمواطن صالح رزق جواريش، بمساحة 3 دنمات مزروعة بأشتال الزيتون، بهدف التوسع الاستيطاني.

يشار إلى أن الاحتلال صعد من هجمته الاستيطانية في منطقة خلة النحلة، وجرف وهدم غرفا زراعية، كما نصب المستوطنون خياما فيها.