الإعلام العبري يكشف عن لقاء سيجمع الرئيس عباس بوزير الجيش الإسرائيلي لبحث هذه القضايا ..

القدس المحتلة / سما /

أكد وزير التعاون الإقليمي في حكومة الاحتلال، عيساوي فريج، اليوم الخميس، أن “لقاء سيعقد بين الرئيس محمود عباس، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، في الأسابيع المقبلة”.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن “فريج” قوله: إنه “سيلتقي في الأسبوع المقبل بوزير الاقتصاد والمالية الفلسطيني، كما سيجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي بنظيره الفلسطيني، بهدف تقليل التوترات في المنطقة”.

وقال فريج: إن “الحكومة الإسرائيلية الحالية، تحاول تقوية السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية”.

وأضاف أن “أبا مازن أفضل شريك لدينا حتى الآن، وسنندم على عدم التقدم معه وخلق أفق سياسي”، وفق زعمه.

يشار إلى أنه في الأونة الأخيرة، عقدت عدة اجتماعات بين الرئيس الفلسطيني ووزير الجيش الإسرائيلي، لـ”مناقشة قضايا مدنية وأمنية”.

ورفضت الفصائل الفلسطينية، هذه اللقاءات، واعتبرتها بمثابة “خروج عن حالة الإجماع الوطني”.