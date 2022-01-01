3 إصابات في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين ببرقة في نابلس

نابلس / سما /

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح ورضوض، اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في بلدة برقة شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن طواقم إسعاف الهلال نقلت 3 إصابات إلى المستشفى، نتيجة اعتداء المستوطنين عليهم في برقة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنازل على مدخل بلدة برقة بالحجارة، واستهدفت عددا من المركبات في المنطقة.

وأضاف أن المنطقة تشهد توترا في ظل انتشار مجموعات المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.