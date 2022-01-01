هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المصاب عودة 8 أيام

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال مددت توقيف الأسير المصاب محمد عودة (18 عاماً) من رام الله، لمدة ثمانية أيام، بذريعة استكمال التحقيق.

وأشارت، نقلا عم محاميها كريم عجوة، إلى أن تحسناً تدريجياً طرأ على الحالة الصحية للأسير المصاب عودة، حيث تم نقله من قسم العناية المكثفة بمستشفى "تشعاري تصيدق" إلى قسم الجراحة، وتم إزالة أجهزة التخدير، لكن ما زالت أنبوبة الأكسجين تلازمه لمساعدته على التنفس.

وأضافت الهيئة أن المعتقل عوده كان قد تعرض لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي قبل حوالي أسبوع، وعلى إثرها أصيب بإصابات بالغة برجليه اليمنى واليسرى.

وتابعت الهيئة أن المحكمة العسكرية بــ"عوفر" مددت توقيفه دون حضوره نظراً لوضعه الصحي.

وأدانت الهيئة الاعتداءات الهمجية الإجرامية المتكررة التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل جيش الاحتلال، والتي تؤدي إلى إصابتهم بإصابات بليغة تؤثر على أوضاعهم الصحية وأحياناً تصيبهم بإعاقات جسدية.