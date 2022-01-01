العمل بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن مشروع "صمود" للتشغيل المؤقت

غزة/ سما /

كشفت وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن مشروع "صمود" للتشغيل المؤقت.

وقال الغصين في تصريحات صحفية، إن مشروع "صمود" للتشغيل المؤقت، هو مشروع حكومي بحث تقوم الحكومة بغزة على تمويله رغم الضائقة المالية لديها ويستهدف نحو 600 خريج لمدة ثلاثة أشهر كتجربة أولى.

وأكد الغصين أن برنامج "صمود" يستهدف الخريجين في هذه الفترة، مطالباً الحكومة اعتماده وتكراره بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر، إذا ثبت نجاحه.

وأضاف: "طريقة الاستفادة من المشاريع تتم من خلال معايير محددة بوزارة العمل، ولدينا 23 معيار، ونعمل من خلالها على ترتيب الباحثين المسجلين عبر رابط "الجودة" الذي أطلقته الوزارة العام الماضي".

وتابع: " سجل على الرابط ما يقارب 80 ألف خريج، الى جانب أعداد أخرى من العمال، واستهدفنا حسب الترتيب أول 600 للاستفادة من مشروع "صمود" بشرط عدم الاستفادة السابقة".

وأكمل: "ما يقارب من 45% من المشروع يذهب لتخصصات التربية وخاصة التعليم الأساسي، ومعظمهم لا يعمل في مجال تخصصه، ونحاول عمل مواءمة للعمل في مجالات قريبة من تخصصهم"

وقال: "أخذنا بعين الاعتبار للاستفادة من المشروع، ذوي الإعاقة بنسبة أكثر من 6% واعتماد نسبة الذكور والاناث في المشروع من 60% الى 40%".

وأشار الغصين إلى أن الوزارة بدأت منذ أمس، لقاءات مع كافة النقابات لوضعهم بصورة التفاصيل حول المشروع وسلمناهم الأعداد والأسماء التي يتم فرزها عن طريقهم

وأوضح أنه تم البدء بدورة تأهيل وظيفي للمستهدفين من مشروع "صمود" قبل أيام، لإكسابهم بعض الخبرات قبل دخولهم لسوق العمل

وتوقع الغصين البدء بفرز المستهدفين من المشروع على المؤسسات المختلفة بالتعاون مع النقابات، مع بداية شهر "يونيو".