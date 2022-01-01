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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات للاعتكاف في رحابه

الخميس 26 مايو 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ودعوات للاعتكاف في رحابه



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر إعالمية ، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وعلى مدار الأسبوع تتوالى الدعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بدءا من غد الجمعة 27 أيار، ردًا على دعوات المستوطنين لاقتحام مركزي ومكثّف للمسجد الأقصى فيما يسمى "يوم توحيد القدس"، وهو اليوم الذي تم فيه احتلال شرقي القدس عام 1967، الذي يُصادف الأحد 29 من الشهر الجاري.

وكانت جماعات "الهيكل" المزعوم، قد دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوس تلمودية.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وتزداد هذه حدة هذه الاقتحامات الاستفزازية في الأعياد والمناسبات اليهودية.

#مستوطنون #المسجد الأقصى

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