رام الله / سما /

تصدر استشهاد فتى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس صباح أمس، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف على إحياء حركة فتح الذكرى الـ20 لاعتقال الأسير القائد مروان البرغوثي.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- شهيد وعشرات الجرحى في نابلس وحوارة تتصدى للمستوطنين وجنود الاحتلال

- الشهيد غيث ذو الوصايا السبع.. البحث في تفاصيل الموت بعيداً عن الثلاجة وبردها

- "فتح" تحيي الذكرى الـ20 لاعتقال عضو مركزيتها القائد مروان البرغوثي

- الرئاسة: إرادة القيادة هي الحفاظ على القدس ومقدساتها والاحتلال يسيء تقدير عزيمة شعبنا

- الرئيس يهنئ العاهل الأردني بعيد استقلال المملكة ونظيره الأرجنتيني بذكرى ثورة أيار

- انتصاراً لدماء الشهيد محمد غنيم.. الأرجنتين تلغي مباراتها مع المنتخب الإسرائيلي

- وزير الخارجية التركي يزور المسجد الأقصى المبارك

- "الخارجية": سفارتنا في تونس تتابع قضية غرق مركب للمهاجرين

- "مجلس المستوطنات" في الأغوار.. سيف مشرع بوجه المواطنين

* "الأيام":

- استشهاد فتى برصاص الاحتلال في نابلس والمستوطنون يشنون حملة تخريب واسعة

- الاحتلال يستنفر قواته استعداداً لحماية "مسيرة الأعلام"

- حملة اعتقالات في صفوف المقدسيين ودعوات لشد الرحال للأقصى

- أبو ردينة: الاحتلال يسيء تقدير عزيمة الشعب الفلسطيني

- محكمة الاحتلال تلغي قراراً سابقاً بالسماح للمستوطنين بالصلاة في الأقصى

- الاحتلال يمهد لمصادرة 22 ألف دونم جنوب أريحا بإعلانها "محمية طبيعية"

- وزير الخارجية التركي يزور الأقصى ويؤدي الصلاة فيه

* "القدس":

- استشهاد الفتى غيث يامين في نابلس

- قرار بإقامة محمية طبيعية على أراض فلسطينية خاصة هي الأكبر منذ توقيع اتفاق "اوسلو"

- 185 مستوطناً و2241 سائحاً يقتحمون الأقصى

- الأسير مروان البرغوثي يدعو لإنجاز المصالحة وحكومة وحدة وطنية

- واشنطن تجدد إصرارها على إجراء تحقيق شامل ودقيق في مقتل أبو عاقلة

- الجيش الإسرائيلي يواصل العقاب الجماعي بحق سكان قرية رمانة