بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله / سما /
شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت اكثر من ١٧ مواطنا من مدن الضفة الغربية.
والمعتقلون هم:
١. المحرر براء حماد- قلقيلية
٢. المحرر أربكان طبسية- قلقيلية
٣. باسم سعسع- قلقيلية
٤. المحرر أنس مالك داود- قلقيلية
٥. المحرر محمد خدرج- قلقيلية
٦. المحرر محمد خضر- قلقيلية
٧. باسل عبد المنعم جرادات- سعير
٨. عبد المنعم جرادات- سعير
٩. بشار إدريس جرادات- سعير
١٠. جهاد عمر جرادات- سعير
١١. عمر حمدان جرادات- سعير
١٢. سعد نمر الفروخ- سعير
١٣. شحادة مطور- سعير
١٤. مراد مطور- سعير
١٥. محمد لافي عودة- حوارة جنوب نابلس
١٦. المحرر يوسف العنيد- سلواد شرق رام الله
١٧. رائد الشوامرة- رام الله