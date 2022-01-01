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بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الخميس 26 مايو 2022 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت اكثر من ١٧ مواطنا من مدن الضفة الغربية.

والمعتقلون هم:

١. المحرر براء حماد- قلقيلية

٢. المحرر أربكان طبسية- قلقيلية

٣. باسم سعسع- قلقيلية

٤. المحرر أنس مالك داود- قلقيلية

٥. المحرر محمد خدرج- قلقيلية

٦. المحرر محمد خضر- قلقيلية

٧. باسل عبد المنعم جرادات- سعير

٨. عبد المنعم جرادات- سعير

٩. بشار إدريس جرادات- سعير

١٠. جهاد عمر جرادات- سعير

١١. عمر حمدان جرادات- سعير

١٢. سعد نمر الفروخ- سعير

١٣. شحادة مطور- سعير

١٤. مراد مطور- سعير

١٥. محمد لافي عودة- حوارة جنوب نابلس

١٦. المحرر يوسف العنيد- سلواد شرق رام الله

١٧. رائد الشوامرة- رام الله

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