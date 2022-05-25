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الاحتلال يدخل آليات ثقيلة إلى ساحات الحرم الإبراهيمي تمهيدا لتركيب المصعد الكهربائي

الخميس 26 مايو 2022 12:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يدخل آليات ثقيلة إلى ساحات الحرم الإبراهيمي تمهيدا لتركيب المصعد الكهربائي



الخليل/سما/

أدخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، الليلة، معدات ثقيلة وشاحنات إلى ساحات الحرم الإبراهيمي في الخليل، تمهيدا لتركيب مصعد كهربائي خاص بالمستوطنين لتسهيل اقتحامهم للحرم.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال وأعداد كبيرة من المستوطنين، قاموا بعد انتهاء صلاة العشاء ومغادرة المصلين الحرم الإبراهيمي، بإدخال معدات ثقيلة وشاحنات محملة بأجزاء المصعد المنوي تركيبه لتسهيل اقتحامات المستوطنين للحرم، ضمن مخطط استيطاني لتهويده والسيطرة عليه لصالح مشاريعه الاستيطانية.

وكانت قوات الاحتلال قد شرعت في شهر آب من العام الماضي بعمليات حفر وتدمير ما يزيد عن 300 متر مربع من ساحة الحرم ومرافقه لإنشاء بنية تحتية لهذا المصعد، ويوم الاثنين الماضي قامت تلك القوات بقص درج الحرم الإبراهيمي، في خطوة تهدف إلى تغير معالم هذا الموروث التاريخي والحضاري المدرج منذ عام 2017 على لائحة التراث العالمي.

#الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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