جيش الاحتلال يضبط كمية مخدرات كبيرة على الحدود مع مصر

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأربعاء، ضبط ما لا يقل عن 105 كيلوغرامات من المواد المخدرة على الحدود مع مصر.

وقال الجيش في بيان : " في نشاط عملياتي مخطط له على الحدود المصرية في منطقة لواء باران الإقليمي (لواء مشاه يتبع القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي)، تم ضبط حوالي 105 كغم من المخدرات تقدر قيمتها بمليون شيكل (حوالي 297 ألف دولار). بالإضافة إلى ذلك، تم القبض على مشتبه به في تخطيط وتنفيذ التهريب".



وأضاف: " كما ضُبطت أيضا معدات للرؤية الليلية وهاتفين يستخدمهما المهربون في المنطقة ومعدات لوجستية"، لافتا إلى أنه "تم نقل المخدرات والمشتبه فيه المحتجز لقوات الأمن".