ملك الأردن يمنح الشهيدة "أبو عاقلة" وسام الاستقلال

عمان/سما/

- منح ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الأربعاء، مراسلة قناة "الجزيرة" الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة وسامًا تقديرًا لدورها في تأدية مهامها بكل شجاعة.

جاء ذلك خلال رعايته للاحتفال الوطني بذكرى استقلال المملكة الـ76، في باحة قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفق بيان للديوان الملكي.

وقال الديوان: "أنعم الملك بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى على الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تقديرًا لدورها الكبير في تغطية الأحداث كمراسلة ميدانية، وتميزها في تأدية مهامها بكل شجاعة من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، وتسلمه شقيقها طارق أنطون أبو عاقلة.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، استشهدت أبو عاقلة (51 عامًا) جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها الأحداث الميدانية في مخيم جنين.

في وقت سابق، وصف الملك عبد الله، مقتل أبو عاقلة بأنه جريمة وتعدٍ على حرية الصحافة، وذلك خلال تقديم العزاء لذويها هاتفيا. ووجّه معهدًا إعلاميًا حكوميًا لتخصيص منحة ماجستير سنوية للصحفيات الفلسطينيات تحمل اسم الراحلة.